شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد عبده وحماقى وحاتم العراقى يحيون حفلات عيد الفطر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم، الخميس، النجم محمد عبده حفلا غنائيا ضمن موسم حفلات عيد الفطر المبارك، فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويحيى أيضا النجم محمد حماقى ويشاركه وليد الشامى حفلا آخر بالدمام فى المملكة، ويختتم حفلات اليوم المطرب حاتم العراقى بصحبة جابر الكاسر.

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ويقدم حماقى، خلال الحفل، باقة من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، والتى تلاقى تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها "أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس" ، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن مطرب الخليج محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، خلال الأسابيع الماضية، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.



