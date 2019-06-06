شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أصالة تحيى حفل عيد الفطر فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أصالة نصرى، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا ويشاركها النجم أصيل أبو بكر سالم، داخل "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، بدولة الكويت، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.
وتعمل حاليا أصالة على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبل، إذ تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.
يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها على موقع يوتيوب منذ شهر ونصف، وحققت أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بعد أن نالت الأغنية إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
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