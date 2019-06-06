مينا مسعود ينشر فيديو من كواليس "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان المصري مينا مسعود فيديو من كواليس الفيلم الأمريكي "علاء الدين"، الذي حقق أكثر من نصف مليار دولار، منذ بدء عرضه.

وفيلم علاء الدين بطولة ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، ويعرض حاليا في دور العرض داخل أمريكا وخارجها.

ومينا مسعود ولد في الـ17 من سبتمبر عام 1991، 27 سنة، في القاهرة، وهاجرت أسرته إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا.

التحق مسعود بجامعة تورتنو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة ريرسون في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.