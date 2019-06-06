بالأسود| منة فضالي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت منة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية بنطلون جينز أسود ممزق، وبشعر أصفر، ونالت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل قيد عائلي، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي.

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