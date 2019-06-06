رامي عياش وفيفي عبده يطرحان فيديو كليب "سكاكر السكر"

يستعد الفنان اللبناني رامي عياش، لطرح فيديو كليب أغنية "سكاكر السكر"، اليوم الخميس، وتظهر معه في الكليب الفنانة فيفي عبدة.
أغنية "سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمدشفيق، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، وتأتي هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب" ، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة، بين
وتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، ونور الملاح، وجان ماري رياشي، وسليم عساف، وكاترين معوض، ومحمد رفاعي، ومحمود خيامي، وأحمد شتا، وسما، ومعتصم حمزة، وبهاء حمزة، وعمرو الشاذلي، وخالد فيرناس.
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