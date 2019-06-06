كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 05:57 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقود السيارة بنفسها في شوارع محافظة جدة.
وأبدت أحلام سعادتها وهي تقود السيارة لأول مرة في السعودية وفي شوارع مدينة جدة، وعلقت على الفيديو بقولها: “جدة الخير.. عروس البحر الأحمر”.
كما كشفت احلام ان هذه المرة الاولى التي تقود في السيارة في السعودية.
يذكر أن أحلام تستعد لإحياء حفلة غنائية في جدة بعد السبت في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اول سواقة لاحلام في السعودية بعد وصولها الى جدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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