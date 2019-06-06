شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الجديد من Black Mirror بالنمط الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شبكة نتفليكس التلفزيونية أمس الأربعاء الموسم الخامس والجديد من مسلسل الدراما والتشويق Black Mirro بعد انتظار أكثر من عام على طرح الموسم الأخير.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس، النمط الجديد من المسلسل الذى يتيح للمشاهد بأختيار النهاية التى يحبذها، وسيضم الموسم الجديد من المسلسل الكثير من أفكار الحب والأمن والجنس بين الأسرة والعمل والتى ظهرت فى التريلر الرسمى الأول للموسم عبر حساب المسلسل الرسمى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.





وكانت آخر حلقات الموسم الماضي من المسلسل فى ديسمبر الماضى والتي سمح صناع المسلسل لمشاهديهم باختيار وتحديد وتصور القصة التى ستدور عليها الحلقة فى سير نمطها الدرامي، والتي غالبا ما سيتم تطبيقها فى الموسم الجديد.





وتدور أحداث المسلسل بشكل عام فى العام 1984، يبدأ مبرمج شابّ بالشكّ فى الواقع وهو يقتبس أحداثًا من رواية خياليّة مُظلمة لابتكار لعبة فيديو وتأثيرها على الحياة داخل القرن الواحد والعشرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، هانا جون كامين، ليندساى دونكان، رورى كينير، توم كيلين، روبرت ايفيريت، كريس مارتين هيل، جون هام.