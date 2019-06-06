أحمد زاهر يوجه الشكر للسقا ومحمد سامي.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان أحمد زاهر عن سعادته بمشاركته ضيف شرف في مسلسل ولد الغلابة، الذي عُرض في الموسم الرمضاني، عبر قناة mbc مصر.

ونشر زاهر صور تجمعه بأحمد السقا والمخرج محمد سامي ومدير التصوير جلال الذكي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام، وعلق:"النجم الخلوق المحترم أبو الجدعنة أحمد السقا والمخرج المبدع (المايسترو) محمد سامي، شكرا لاستضافتكم ليا في مسلسل ولد الغلابة، بجد استمتعت معاكم جدا في هذا المسلسل الناجح المبهر".

وتابع زاهر: "هو صحيح ضيف شرف ولكن من أجمل الأدوار اللي لعبتها في حياتي شكرا ليكم، وشكرا للأستاذ صادق الصباح وحبيبي وصديقي أنور الصباح، وشكرا لمدير التصوير المبهر جلال الزكي".

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

