فيديو| أحمد عز يستعرض عضلاته في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد عز مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر". وظهر عز في الفيديو، وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة بأحد النوادي الرياضية "الجيم"، وعلق: "مع كابتن صبحي النهاردة". ويعرض للفنان أحمد عز حاليا فيلم "الممر" بجميع دور السينما المصرية، ويشاركه البطولة أحمد صلاح حسني ، وإياد نصار، وهند صبري، محمد فراج، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

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