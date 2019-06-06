كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن الرداد ينعى شهداء كمين العريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الفنان حسن الرداد، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وغرد "الرداد"، عبر صفحته بموقع "تويتر"، "البقاء لله فى شهدائنا من رجال #الشرطة الشرفاء، هم عند ربهم إن شاء الله #شهداء فى سبيل دفاعهم عن تراب الوطن، اللهم صبر اهلهم ، أما الإرهاب الداعر فلن يستطيع ان ينال من #مصرنا الحبيبة .#الارهاب_لا_دين_له".

كانت وزارة الداخلية أعلنت ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجاري.

وأسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث، عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد - دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على "14 بندقية آلية، ۳ عبوات مُتفجرة، ۲ حزام ناسف".