عمرو سعد وأمير كرارة يحتفلان بإطلاق فيلميهما

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""الخليج 365"" من القاهرة: احتفل الفنانان عمرو سعد وأمير كرارة بطرح أحدث أفلامهما السينمائية في عروضٍ خاصة أُقيمَت بالتزامن مع استعدادات انطلاقهما بصالات السينما عشية عيد الفطر في القاهرة.

حملة فرعون

ففي إحدى الصالات السينمائية بمدينة الشيخ زايد، احتفل الفنان عمرو سعد مع أبطال فيلمه "حملة فرعون" بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين الذين حرصوا على تهنئته بالفيلم الجديد، ومن بينهم صديقه محمود عبد الغني ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي. حيث حضر برفقة نجله رابي وزوجته. كما حرصت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على الحضور والتقاط الصور التذكارية في عرض الفيلم الذي يشهد عودتها للسينما المصرية بعد غياب.

وكان لافتا حالة الارتباك التي سيطرت على تفاصيل العرض الخاص الذي قرر منتج الفيلم محمد السبكي إقامته قبل يومٍ واحد فقط من موعده، وهو ما جعله يتم دون دعوات. بالإضافة إلى تغيير مكانه قبل ساعات من موعده بسبب انشغال السينما التي كان يُفترض أن تستضيفه.

كازبلانكا

أما في التجمع الخامس وداخل إحدى الصالات السينمائية الشهيرة، فقد احتفل الفنان أمير كرارة بالعرض الأول لفيلمه "كازابلانكا". إلا أنه وصل"متأخراً بينما تواجد عدد كبير من الفنانين، ومنهم خالد الصاوي وزوجته وماجد المصري. علماً أن منتج العمل وليد منصور أتبع هذا العرض المحدود بآخر حضره جميع أبطال الفيلم.

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