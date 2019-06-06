"القاهرة والناس" تتبرأ من تسريب حلقات "شيخ الحارة"

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"إيلافط من القاهرة: تبرأت قناة القاهرة والناس من تسريب حلقات برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث حلقاته كاملة في الأسبوع الاخير من شهر رمضان، مع تحذير القناة بإلغاء الترخيص الخاص بها في حال مخالفتها للقرار.

وأرسلت إدارة القناة خطاباً للمجلس أمس لتبرير عرض حلقات البرنامج عبر قناتي "حواس" و"الظفرة". مؤكدة على وجود عقود مبرمة مع إدارة القناتين الإماراتيين ما استدعى تسليم حلقات البرنامج جميعها لهما. مع التأكيد على ان العقود المبرمة معهما جاءت قبل قرار وقف البرنامج نهائياً.

وشارت القناة إلى أن البرنامج كان يُعرَض بشكلٍ منتظم على الفناتين قبل قرارات المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بالقاهرة والناس، والتي لا تمتلك سلطة على الإعلام في دولة الإمارات. مشددة على أن استمرار عرضهما للبرنامج بعد صدور القرار لا يُعتبر التفافاً حوله ولا يُعدّ تلاعباً من جانبهما.

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