صديق خان يرد على ترامب بعد ان وصفه بالفاشل.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 02:59 صباحاً - رد عمدة لندن المسلم صديق خان على الهجوم الذي تلقاه مؤخراً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بعدما وصفه بأنه “فاشل وأنه “قام بعمل سيء” كعمدة للندن.

وقال خان في حديث متلفز لشبكة CNN، إنه لم يصدم من سلوك ترامب ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتوقع تصرفاً مماثلاً من طفل في الـ11 من العمر.

يذكر أن ترامب وجه توبيخا حادا لخان ليلة أمس على الهواء مباشرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، في العاصمة البريطانية لندن ، وذلك بعدما وصفه بأنه سلبي وغير نبيه، قائلا :”إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، بينما عليه التركيز على وظيفته”.