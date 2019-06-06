مجلّة فوربس تصنّف ريهانا كـ”أغنى فنانة موسيقية”…فكم تبلغ ثروتها؟

متابعة بتجــــــــــرد: حصلت الفنانة العالمية ريهانا على لقب أغنى فنانة موسيقية في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس.

وقد تجاوزت قيمة ثروة المغنية 600 مليون دولار، متجاوزةً بذلك كل من ثروات أقرانها المغنيات مثل مادونا وبيونسيه وسيلين ديون.

فتصدرت المطربة البالغة من العمر 31 عامًا القائمة متقدمةً على أيقونة البوب مادونا، التي احتلت المركز الثاني بثروة قدرها 570 مليون دولار، فيما كشفت المجلة عن ثروة كل من سيلين ديون المقدّرة بـ 450 مليون دولار، وبيونسيه 400 مليون دولار.

وفي حين أن مكاسب ريهانا الموسيقية تشكل جزءًا كبيراً من ثروتها، الاّ أن الجزء الأكبر من امبراطوريتها المالية مستمد من عملها مع خط LVMH الفرنسي الفاخر، الذي أنتج لها خطّ Fenty Beauty.

كما اصدارها ماكياجاً خاصاً بها مع Sephora ، وخط ملابس داخلية Savage X Fenty.