ياسمين الخطيب تكشف السبب لعدم عرض حلقتها مع رامز جلال

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""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب سبب عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال" بعد أخبارٍ متضاربة عن موضوعها. حيث كتبت عبر حسابها الخاص على "فيسبوك": "توضيح حلقتي مع رامز جلال اتضح ان فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك خلال فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا..الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان ٩٠٪منها كان "تييييييييت.. تييييييت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وانتم كنتم هاتهروني كوميكس!، مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان ٢٠١٩ كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان!".

الجدير بالذكر ان حلقتها في برنامج "شيخ الحارة" كانت السبب بإصدار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف حلقاته" نهائياً بعد تصريحاتها عن المخرج خالد يوسف.



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