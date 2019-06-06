الارشيف / فن ومشاهير

نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة نسرين طافش أغنيتها الجديدة بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على YouTube بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر. وهي الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور، وقام بتوزيعها هاني يعقوب الذي أجرى الميكساج الخاص بها. علماً بأنها أولى أغنيات الألبوم الذي يحمل نفس الإسم وتغنّي فيه باللهجة المصرية.

 

وتقول كلمات الأغنية التي تبدو بكلماتها طويلة قياساً بأغنيات العصر الحديث:
الحلوه حلوه ف اي هدوم
ان شاالله تكون صاحيه من النوم
جدعه واصيله وعشره تدوم
معاها تعيش لو في البدروم
وهتبقي العيشه حلوه

العيشه حلوه ف ايها حال
الغني غني نفس مااهوش غني مال
اذا قافله ف وشك بالاقفال
ارضي تعيش مرتاح البال
وتشوف الدنيا حلوه

الدنيا حلوه وحلويات
بعد العداوه بنبقي اخوات
المعرفه بتزيد بالسلامات
ابو عشم عايش مين قال مات
طول ماالنيه حلوه

Advertisements

والنيه حلوه صدقونا
بنحبكم وبتحبونا
ولا بنأذيكوا ولا بتأذونا
عايزين نفرح فرحونا
وخلوا الليله حلوه

الليله حلوه حلوه بناسها
بكل مافيها وباحداثها
الضحكه ياناس طالعه بإحساسها
زي عروسه معاها عريسها
وباسها بوسه حلوه

البوسه حلوه بعد غياب
في السلامات بين الاصحاب
ولا جيران والباب في الباب
بعد خلاف او بعد عتاب
بتخللي اللمه حلوه

اللمه حلوه حلوه بينا
واللقمه الواحده تكفينا
ده احنا الضيف نديله عنينا
واللي ناوي يغني علينا
يغني غنوه حلوه
الغنوه حلوه

بتضيق علينا واتقل خيرها
فينا اللي فينا وربك ساترها
زنقه وخانقه مره ومالحه
وبتبقي غامقه ونشوفها فاتحه
ونشوفها حلوه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا