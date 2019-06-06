نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة

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""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة نسرين طافش أغنيتها الجديدة بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على YouTube بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر. وهي الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور، وقام بتوزيعها هاني يعقوب الذي أجرى الميكساج الخاص بها. علماً بأنها أولى أغنيات الألبوم الذي يحمل نفس الإسم وتغنّي فيه باللهجة المصرية.

وتقول كلمات الأغنية التي تبدو بكلماتها طويلة قياساً بأغنيات العصر الحديث:

الحلوه حلوه ف اي هدوم

ان شاالله تكون صاحيه من النوم

جدعه واصيله وعشره تدوم

معاها تعيش لو في البدروم

وهتبقي العيشه حلوه

العيشه حلوه ف ايها حال

الغني غني نفس مااهوش غني مال

اذا قافله ف وشك بالاقفال

ارضي تعيش مرتاح البال

وتشوف الدنيا حلوه

الدنيا حلوه وحلويات

بعد العداوه بنبقي اخوات

المعرفه بتزيد بالسلامات

ابو عشم عايش مين قال مات

طول ماالنيه حلوه

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والنيه حلوه صدقونا

بنحبكم وبتحبونا

ولا بنأذيكوا ولا بتأذونا

عايزين نفرح فرحونا

وخلوا الليله حلوه

الليله حلوه حلوه بناسها

بكل مافيها وباحداثها

الضحكه ياناس طالعه بإحساسها

زي عروسه معاها عريسها

وباسها بوسه حلوه

البوسه حلوه بعد غياب

في السلامات بين الاصحاب

ولا جيران والباب في الباب

بعد خلاف او بعد عتاب

بتخللي اللمه حلوه

اللمه حلوه حلوه بينا

واللقمه الواحده تكفينا

ده احنا الضيف نديله عنينا

واللي ناوي يغني علينا

يغني غنوه حلوه

الغنوه حلوه

بتضيق علينا واتقل خيرها

فينا اللي فينا وربك ساترها

زنقه وخانقه مره ومالحه

وبتبقي غامقه ونشوفها فاتحه

ونشوفها حلوه