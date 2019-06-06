شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح لفيلم الرعب Scary Stories To Tell In The Dark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادراً ما يأتى فيلم رعب ينجح فى جذب المشاهدين إليه وتحقيق نسبة أرباح عالية فى شباك التذاكر لتشابه القصص والحبكات الدرامية التى تسردها الافلام، وينتظر عشاق أفلام الرعب والخيال العلمى الفيلم الجديد القادم بعنوان Scary Stories To Tell In The Dark المشتق من كتاب "رعب الأطفال" الذى طرح عام 1981 لأول مرة. وأشتهر كتابة "رعب الاطفال" فى فترة ثمانيات القرن الماضى للمؤلف ألفين شوارتز والرسام ستيفين جاميل، لسردهم قصص الرعب الرهيبة والأعمال الفنية المتعلقة بجيل كامل من عقول الأطفال الهشة فى المدارى الابتدائية. Advertisements

Scary Stories To Tell In The Dark وطرحت الشركة المنتجة التريلر الأول لفيلم الرعب والخيال العلمى Scary Stories To Tell In The Dark، المقرر طرحه شهر أغسطس القادم فى دور العرض العالمية. ومن المقرر ان يكتب الفيلم الجديد القادم بعنوان Scary Stories To Tell In The Dark، المنتج الشهير الحائز على جائزة الأوسكار جيليرمو ديل تورو، وسيقوم بالإخراج المخرج الكبير أندرية أوفريدال، اللذان يتمتعان بشهرة واسعة فى صناعة أفلام الرعب.

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