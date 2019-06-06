شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسرحية "كلها غلط" لـ أشرف عبد الباقى كاملة العدد فى أولى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجم أشرف عبد الباقي أولى أيام عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، وذلك بداية من الأربعاء أولى أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

يذكر أن عبد الباقي وفرقته الجديدة افتتحا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحا جماهيرياً كبيرا بمسرح الريحاني بالقاهرة، وانهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقاموا بتقديم العروض في كل من محافظات بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية حصل عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

Advertisements

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.















