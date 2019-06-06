شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة عصابة الـ Peaky blinders .. نادى برمنجهام يقدم لاعبيه للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حملة دعائية جديدة أطلقها نادى برمنجهام الإنجليزي للاعبيه فى الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى، ظهر اللاعبين بنفس شكل عصابة " Peaky blinders" فى المسلسل الشهير الذى يجسد حياة العصابات فى مدينة برمنجهام.

واستغل النادى الانجليزي الشهرة الواسعة التى يتمتع بها المسلسل، والذى نجح على مدار السنوات الماضية فى حصد شعبية كبيرة، فى الإعلان التقديمى للنادى ضمن الخطة الترويجية للموسم الجديد 2019/2020.

جانب من الحملة الدعائية

وظهر لاعبي نادى برمنجهام الإنجليزى فى مقطع الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية للنادى، بنفس ملابس العصابات فى حقبة الثلاثينات من القرن الماضى والتى يسردها المسلسل، بالإضافة الى بعض المشاهد من كواليس المسلسل فى سمول هيث.

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جدير بالذكر أن القائمين على العمل انتهوا من تصوير المشاهد الرئيسية والخطوط العريضة للمسلسل فى نهاية يناير الماضى، ومازال الموسم الخامس والجديد قيد مرحلة المونتاج وإضافة التعديلات التصويرية والصوتية.

جانب من الحملة الدعائية

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى.

وتشهد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.