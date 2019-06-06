يوسف شعبان: "لن أعمل مع محمد رمضان.. وكدت انسحب من رأفت الهجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرى الفنان يوسف شعبان حوار مع إحدى المجلات العربية، حول شائعات وفاته وكواليس وأسرار عن بعض أعماله ورأيه في الفنان محمد رمضان.

وإليكم أبرز ما جاء في الحوار من تصريحات

- من يطلقون شائعات وفاتي لا ضمير عندهم، وتعودت على الشائعات منذ عملت في الفن، وكنت أتجاهلها تماما طوال عمري، وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها خبر وفاتي، ففي عام 2012 تعرضت لذلك، لدرجة أن هناك من اتصل بأسرتي يعزيهم في وفاتي.

Advertisements

- دور "الشاذ" الذي قدمته في فيلم حمام الملاطيلي لن يموت على الإطلاق، وقد كان صيحة لتنبيه الأسرة العربية، وسعدت عندما علمت أن المخرج يوسف شاهين درس أدائي في الدور لطلبة معهد السينما.

- هناك سر بخصوص دوري في مسلسل رأفت الهجان، كنت أفكر وأيضا الفنانة يسرا في الاعتذار عن عدم الاستمرار في المسلسل، بسبب تحول المسلسل لبطل يقع في غرامه النساء، ولم يعجبني الأمر، ولكن صفوت الشريف، وزير الإعلام وقتها، أقنعني بالاستمرار.

- لن أشارك محمد رمضان في أي عمل فني، لأن الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه، ويحترم مشاهديه، فالفنان منا قديما عندما كان يشاهد فنانا كبيرا أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احتراما، كذلك الفنان لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب رقم واحد، وفي جيلنا لم نكن "نبهدل" النجوم السابقين من أجل الأموال.

- أنا مع تقليص عدد المسلسلات، لأن الأمر ليس بالعدد، ولكن بالأعمال التي تعيش، ويجب أن تختفي الأعمال التافهة.