هكذا علق نبيل الحلفاوي على أزمة صلاح وصلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على انزعاج محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول، بعد احتشاد الجمهور حول منزله، صباح اليوم، وعدم تمكنه من أداء صلاة العيد.

وكتب الحلفاوي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "محمد صلاح، ناس بتقول دي ضريبة الشهرة والنجاح، مفهوم طبعا، لكن الحقيقة إن كل حاجة لها سقف، يعني حتى الضريبة دي لها حدود، حدودها الحرمات والخصوصية وتقدير الظرف".

Advertisements

وتابع: "صلاح مخلص موسم شاق وداخل على معسكر المنتخب، وعاوز يريح يومين مع أهله، فيه اللي بيعزلوا نفسهم عن الناس. صلاح ما عملش كده".

يذكر أن محمد صلاح كتب تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم ينتقد فيها تصرفات بعض الصحفيين والأهالي، لتجمهرهم حول منزله، وعدم تمكنه من أداء صلاة العيد، ما دفعه وصف بذلك بعدم احترام الخصوصية.