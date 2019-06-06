في ذكرى وفاتها.. 6 أعمال جعلت هدى سلطان أفضل "أم" في الدراما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان، التي رحلت عن عالمنا في عام 2006، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وتعد هدي سلطان واحدة من أشهر الفنانات فى السينما والدراما المصرية، وتمكنت من تجسيد دور المرأة الجميلة في صغرها ببراعة، وكذلك قدمت دور الأم كأحسن ما يكون في المرحلة الثانية من مشوارها الفني.

ويختارها الكثير من الفنانين والنقاد كأحسن من قدمت دور الأم، وبشكل متنوع في الدراما المصرية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أهم الأعمال التي لعبت فيها دور الأم..

الوتد "1996"

"فاطة تعلبة" تلك الأم القوية الحاكمة للبيت، وتجمع أبناءها حولها، ولا يمكن لأحد ان يكسر لها كلمة، حتى ابنها الأكبر وكبير البيت، تخطط لتوسيع الأراضي، وترتب زيجات لأبنائها، كل هذا لا يخلو من الحنية عليهم، فكان هدفها أن تترك أسرتها كالوتد لا يمكن كسره.

وشاركها العمل يوسف شعبان وهالة فاخر وعبدالله محمود وحنان ترك، والعمل من إخراج أحمد النحاس، عن قصة الكاتب الكبير خيري شلبي.

أرابيسك "1994"

"أم حسن" الحضن والدرع للابن الموهوب الفذ، الذي لا يتوقف أبدا عن الوقوع في الأزمات، لما تتحرك أم حسن طول أحداث المسلسل من منزلها، ربما في مرة أو اثنين فقط، كانت البيت عالمها، ونجحت في إدارته.

لم يمنعها حنان الأم في أن تقاطع ابنها حسني وابنتها سعاد حينما فكرا في بيع الورشة، كانت لهما بالمرصاد.

مسلسل "أرابيسك" أحد أهم الأعمال الدرامية التي كتبها الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة صلاح السعدني وهالة صدقي وكرم مطاوع وهشام سليم.

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زيزينيا "1997"

أما الحاجة "آمنة" فى مسلسل زيزينيا فلا ينسى أحد دورها فى المسلسل، الذى عرض فى رمضان سنة 1997، وشاركت هدى في الجزأين "الأول والثاني" من العمل، هي الأم لخميس ومرشدي وزوجة الأب لبشر عامر.

هذه الأم، التي حافظت على بيتها، رغم تصرفات زوجها عامر "الصبيانية" ونزوته.

المسلسل بطولة يحيي الفخراني، وهالة صدقي، وآثار الحكيم، وفردوس عبدالحميد، وأبو بكر عزت، وجميل راتب، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد.



الليل وآخره "2003"

أحد أبرع أدوار الأم التي قدمتها الراحلة، من خلال شخصية "أم رحيم"، الأم الصعيدية، مصدر الحنان، حيث اجتماع الأبناء لأخذ منها البركة والدعوة الصافية.

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني ونرمين الفقي وسعاد نصر وإبراهيم يسرى وطارق لطفي ونهال عنبر ومن تأليف محمد جلال عبد القوى وإخراج رباب حسين.

قصر الشوق "1988"

هنا هدى سلطان كانت في ورطة، تقدم شخصية نجحت في السينما قديما نجاحا ساحقا، لكنها قدمت دور "أمينة" بطريقتها ولم تقترب بأداها من أداء آمال زايد.

الزوجة المطيعة لزوجها سي السيد، ولكنها الأم قائمة على أحوال أولادها وابن زوجته الأولى، وتسيطر عليه سيطرة كاملة.

المسلسل كتبه السيناريست محسن زايد عن رواية نجيب محفوظ، وبطولة محمود مرسي وكمال أبو رية وتيسير فهمي.

علي الزيبق "1985"

"علي الزيبق" من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، وجسدت الفنانة هدي سلطان في هذا العمل دورا من أهم الأدوار التي رسخت في أذهان المشاهدين حتى الآن،"أم علي".

والدة علي الزيبق، البطل الذي يواجه أعداءه من المماليك، والمسلسل بطولة فاروق الفيشاوي وأبو بكر عزت وحمدي أحمد وليلى فوزي، وتأليف يسري الجندي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري.