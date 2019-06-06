سيرينا ويليامز تدخل قائمة “فوربس”.. وتحرز هذا اللقب

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبحت نجمة التنس العالمية “سيرينا وليامز”، 37 عامًا، أول رياضية تدخل قائمة فوربس السنوية كأغنى النساء الأمريكيات العصاميات، بثروة تقدر بنحو 225 مليون دولار.

“سيرينا ويليامز”، التي أحرزت 23 بطولة غراند سلام، وحققت ثروة مقدارها 89 مليون دولار من جوائز المسابقات، تذيلت قائمة فوربس السنوية التي تضمنت 80 سيدة، لكنها رغم ذلك تصدرت الغلاف.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، حققت “سيرينا ويليامز” 29 مليون دولار العام الماضي وحده، نتيجة صفقاتها مع “نايكي” و”جي بي مورغان”، وخط الملابس الذي أطلقته عام 2018، ومن المقرر أن تعرض علامتها التجارية المعروفة بـ”S” في أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام، وقد ارتفع رصيدها بالفعل بعدما ارتدت “ميغان ماركل”، دوقة ساسكس وصديقة “سيرينا” المقربة، واحدة من مجوهراتها خلال الجولة الملكية.

“سيرينا وليامز” المتزوجة من مؤسس المجتمع الإخباري على الإنترنت “ريديت”، “الكسيس أوهانيان”، استثمرت في 34 عملا تجاريا ناشئا في السنوات الخمس الماضية، وتركز الاستثمارات في الغالب على التجارة الإلكترونية والغذاء والموضة والصحة.

وقالت “ويليامز” عن مشاريعها لمجلة فوربس: “أريد أن أكون أكثر من وجه، أريد أن أكون علامة تجارية لها عمر طويل مثل مسيرتي المهنية”، وذكرت المجلة أن الغالبية العظمى من ثروة النجمة العالمية جاءت من فكرها ودماغها لا من يد مساعدة أو داعمة لظهرها.

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وتابعت “ويليامز” التي أعلنت عن شركتها “سيرينا فينتشرز” في إبريل الماضي، أنها تريد الاستثمار في الشركات التي تتبنى القيادة وتوفير الفرص المتنوعة، وذهب 60% من الأرباح حتى الآن نحو الشركات التي أسستها النساء والأقليات.

وقدرت “وليامز” أنه ما زال لديها سنتان إلى 3 سنوات في التنس وأنها ستواصل إعطاء الأولوية للرياضة، ولكنها اعترفت بأنها وضعت الأساس لشركتها الاستثمارية.

واحتلت “كايلي جينر” رأس قائمة فوربس لأغنى النساء وأصغر عصامية بثروة تُقدر بمليار دولار في عمر 23 عاما.