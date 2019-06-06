محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بتغريدة حول صلاة العيد

متابعة بتجــــــــــرد: “كل ما يزيد عن الحد ينقلب إلى الضد”، هذه المقولة تلخص لسان حال النجم الدولي المصري، محمد صلاح بعد توافد العشرات إلى منزله بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية؛ لالتقاط الصور التذكارية معه، بعد وصوله صباح اليوم الأربعاء إلى مسقط رأسه؛ لقضاء عيد الفطر بين أهل قريته وأسرته وأصدقائه.

غرد نجم نادي ليفربول الإنكليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة توثق تطويق رجال الأمن منزل “محمد صلاح” وسط تجمع جماهيره، وهو ما منعه من الخروج من المنزل لأداء صلاة العيد داخل قريته.

بعد تغريدة “صلاح” تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، حيث كتب رسام الكاريكاتير، إسلام جاويش، إن الوقت غير مناسب لهذه التغريدة وكان يمكن التعامل مع الموقف بصورة أذكى، لكن من جهة أخرى فالوضع صعب وغير مريح، مدللا على رأيه بصورتين للازدحام حول منزل “صلاح”، كما رأى البعض الآخر أن هذا التجمع ما هو إلا دليل على حب الناس وواجب عليه أن يكون متواضعا أمامهم.