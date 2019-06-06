بريتني سبيرز ترقص بالثعبان على أنغام “باد غاي” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: استلهمت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، أغنية المطربة “بيلي ايليش” الأكثر رواجا، “باد غاي” أو “فتى سيء”، لإذاعة واحد من أكثر فيديوهاتها شهرة.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، شاركت “بريتني سبيرز” مقطع فيديو عبر حسبها على “إنستقرام”، تظهر فيه بإضاءة خافتة وهي تؤدي رقصة على لحن أغنية “بيلي ايليش”، وحولها ثعبان من فصيلة بايثون طوله 7 أقدام.

هذه الرقصة استدعت إلى الأذهان أدائها الأيقوني على مسرح حفل توزيع جوائز “إم تي في” للأغاني المصورة عام 2001، عندما رقصت مع ثعبان بنفس الطول.

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وعلقت “سبيرز” على المقطع قائلة: “أغنية رائعة اضطررت إلى مصاحبة الثعابين”، وظهرت في الفيديو بشورت قصير، وتوب مفتوح من أعلى، وثعبان ضخم يلتف حولها بوتيرة محمومة، حتى أن صديقها “سام اشغري” علق قائلا: “لابد أن الثعبان يشعر بالدوار بعد كل هذا الدوران”.

بعد مشاركة “بريتني سبيرز” لمقطع الفيديو، حاز على عدد مشاهدات وصل إلى 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.