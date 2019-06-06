أنغام تتجاوز أزمتها الصحية وتحيي حفلا متميزا بالرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أطربت النجمة المصرية أنغام، جمهور الحفل الذي تحييه في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض السعودية، بمناسبة عيد الفطر، حيث تقدمت بمجموعة منتقاة من أغانيها، لتثبت تجاوزها الأزمة الصحية التي ألمت بها أخيرا.

وارتدت أنغام، خلال الحفل فستانها رصاصيا طويلا بأكمام الفراشة، واتخذت تسريحة الكعكة لشعرها.

وشاركت الفنانة أنغام، قبل الحفل جمهورها بصور من البروفة النهائية لحفلها، نشرتها على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستجرام”، ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء.

ونشرت أنغام، في وقت سابق، صورة لها، ظهرت فيها وبيدها خرطوم المحاليل الطبية، وعلقت عليها “الحمد لله”.