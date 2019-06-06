- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: أطربت النجمة المصرية أنغام، جمهور الحفل الذي تحييه في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض السعودية، بمناسبة عيد الفطر، حيث تقدمت بمجموعة منتقاة من أغانيها، لتثبت تجاوزها الأزمة الصحية التي ألمت بها أخيرا.
وارتدت أنغام، خلال الحفل فستانها رصاصيا طويلا بأكمام الفراشة، واتخذت تسريحة الكعكة لشعرها.
وشاركت الفنانة أنغام، قبل الحفل جمهورها بصور من البروفة النهائية لحفلها، نشرتها على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستجرام”، ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء.
ونشرت أنغام، في وقت سابق، صورة لها، ظهرت فيها وبيدها خرطوم المحاليل الطبية، وعلقت عليها “الحمد لله”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتجاوز أزمتها الصحية وتحيي حفلا متميزا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.