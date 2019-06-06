صنّاع "زي الشمس" يعدون بجزءٍ ثان

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""الخليج 365"" من القاهرة: يخطط صنّاع مسلسل "زي الشمس" لتقديم جزء ثان من العمل في شهر رمضان من العام القادم باعتبار العمل نجح بتفاعل الجمهور خلال عرضه في رمضان الماضي. يخطط صنّاع مسلسل "زي الشمس" لتقديم جزء ثان من العمل في شهر رمضان من العام القادم باعتبار العمل نجح بتفاعل الجمهور خلال عرضه في رمضان الماضي. وشهدت الحلقة الأخيرة الكشف عن القاتل الحقيقي لفريدة. حيث تبين أنها شهيرة زوجة الدكتور جمال المحامي الذي يقوم بدوره الفنان القدير جمال سليمان. وذلك بعدما كشفت عن مراقبتها لزوجها حتى وصوله للمرسم الخاص بفريدة ومشاهدتها لعمر وهو يقوم بضرب فريدة حتى فقدت الوعي بعد اصطدام رأسها بالشجرة بسبب خلافهما حول حضانة الأبناء. Advertisements وكشفت شهيرة أنها قررت أن تنتقم من المرأة التي خطفت منها زوجها لسبع سنوات، علماً بأن هذه النهاية مغايرة للنسخة الإيطالية المأخوذ منها العمل والتي ارتكب فيها عمر جريمة القتل، فيما كانت ""الخليج 365"" أول من كشف عن تغيير النهاية خلال التصوير بسبب حرقها في "تدوينات" عبر "فيسبوك". إلا أن البعض اعترض على النهاية باعتبارها غير مقنعة!



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.