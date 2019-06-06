شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كيف قلد الراحل محمد نجم الفنان القدير توفيق الدقن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع مشهد شهير النجم الراحل محمد نجم بالفنان الكبير الراحل توفيق الدقن فى مسرحية بعنوان " البلدوزر" قلد فيها الأول الاخير عندما كان منتحلا شخصيته "سامح الأرناؤطى"، ضمن أحداث المسرحية .

محمد نجم فى هذا المشهد قال كل لزمات الفنان توفيق الدقن الشهيرة: "ألو يا أمم" و" يا آه يا آه " و" أحلى من الشرف مفيش" وغيرها من الإفيهات التى يقف الفنان توفيق الدقن أمامه مذهولا وينتهى المشهد برقص الفنان توفيق الدقن على خشبة المسرح ومحمد نجم يقوم بعمل الإيقاعات له .

يذكر أن مسرحية " البلدوزر " من إخراج عبد المنعم مدبولى، وإخراج تليفزيونى للمخرج محمود البربرى، وتأليف يسرى الجندى، وبطولة محمد نجم وتوفيق الدقن وشهيرة وزكريا موافى وسلامة إلياس ونبيل الهجرسى وعمرو عبد الجليل وأحمد آدم ونصر سيف ونصر حماد وفيفيان صلاح الدين .