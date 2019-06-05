شاهد.. نهال عنبر تنعي الفنان محمد نجم

نعت الفنانة نهال عنبر رحيل الفنان محمد نجم، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ75 عاما بعد صراع مع المرض، وطلبت من جمهورها الدعاء له ، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر

موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت نهال عبر حسابها: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحه"، وقد عاني الراحل محمد

نجم، قبل وفاته من وعكة صحية أدخلته في غيبوبة استمرت لأيام، ليفيق بعدها لساعات معدودة فقط، تبعها تدهور شديد في صحته أودي بحياته في النهاية.يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل محمد نجم، عصر اليوم الموافق الأربعاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.