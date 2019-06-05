بالفيديو.. ميريم كلينك تطرح أحدث كليباتها

طرحت النجمة ميريم كلينك أحدث كليباتها بعنوان "كنزة حمرة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من إخراج مروان واكيم. و هو من إخراج مروان واكيم. يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريم كلينك طرحت سابقاً كليب بعنوان "بدي ولع قلبك نار"، و هو من كلمات أمير عوض، و ألحان عامر منصور، و إخراج زاهي راشد علامة.

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