شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية محيرة.. هل يقدم صناع كلبش جزءا رابعا فى رمضان 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهاية محيرة خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش3"، بطولة النجم أمير كرارة، حيث انتهت الحلقة بمشهد يذهب فيه سليم الأنصاري لعملية خاصة، ويدخل لأحد الغرف لينقذ منها شخص مغطى الرأس، جسده نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وخلال اقتحام الأنصارى يصطدم بإرهابي جسّد شخصيته النجم "إياد نصار"، يقف أمام الأنصارى وفي يده جهاز لتفجير المتفجرات المزروعة داخل الغرفة، لتنتهى الحلقة ولم توضح الأحداث هل هناك جزء رابع أم لا خلال موسم دراما رمضان 2020؟.

المسلسل قدم ملحمة درامية تتناول عدة قضايا على مدار 3 أجزاء ، كان أولها رسالة الداخلية والشعب "ايد واحدة"، ثم قضايا البترول والغاز التى تعرضت لها المنطقة العربية ، فضلا عن استمرار محاربة الدولة المصرية وشعبها للإرهاب الأسود الغادر ، بالإضافة إلى قوة الأمن المصرى وقيادته، فضلا عن كشف المخططات الدولية المعادية لمصرنا الحبيبة والتى سيظل حاميها رب العباد.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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