محمد هنيدى ناعيا شهداء كمين العريش: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد هندى شهداء كمين العريش، متقدما بخلص العزاء لجميع أسر شهداء الوطن. واستشهد محمد هنيدى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" بالآية القرآنية: "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا".

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