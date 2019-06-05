شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد. كيف هنأت الممثلة الهندية سوناكشى المسلمين بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الهندية سوناكشى سينها صورة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ترتدى فيها غطاء الوجه "النقاب"، معبرة عن تهنئتها للمسلمين في الهند والعالم بحلول عيد فطر مبارك على جميع الجمهور.

وتتبع سوناكشى الديانة الهندوسية، ولكن يعرف عنها أنها تحمل في قلبها كل الحب والتقدير والاحترام للمسلمين في العالم أجمع بل وجميع الديانات الأخرى، وعلى الفور انهالت عليها العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور ليعبرون عم مدى شكرهم لها على تهنئتها المباركة لهم .

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يذكر أن سوناكشى سينها ممثلة هندية عرفت بأفلام بوليودية مثل " Dabang Kalank ، Lootera ، R.Raj Kumar ، Rowdy Rathode ، Itfak ، Akira ، Tevar " ، وهى إبنة الممثل الهندى القديم شاتورجان سينها ، ومن المتوقع أننا سنرى سوناكشى سينها في أفلام هندية بوليودية قادمة مثل " Dabang 3 ، Mission Mangal ، Bhuj : The Pride of india " .