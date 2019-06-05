شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"تاتش إلكترونيك".. هيفاء كمال تعيد إحياء رائعة كوكب الشرق "حب إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حب إيه اللي انت جاي تقول عليه".. من منطلق هذه الرائعة لكوكب الشرق أم كلثوم، قررت المطربة الأردنية هيفاء كمال أن تعيد إحيائها بشكل جديد ومختلف كليًا عن المعتاد، بنفخ روح من الموسيقى الإلكترونيك فى التوزيع وتأديتها على طريقتها الغنائية الخاصة.

واختارت هيفاء أن تبدأ مع أم كلثوم انطلاقتها الغنائية لموسم الصيف، بعد وضعها مسك الختام على العام المنصرم بإطلاق ميني ألبوم "إلكترونيك دانس ميوزيك، والذي ضم فى جعبته 5 أغنيات، بـ5 شخصيات، واختارت له اسمًا غريبًا فى مسماه وفي نفس الوقت يعبر بكل مباشرة عن حالته الموسيقية، المتكلة بالأساس على إعادة تقديم مقتطفات من أشهر أغانيها القديمة مع مزيج من الفلكلوريات الشهيرة بتوزيع موسيقي إلكتروني، يعتمد على تيمة الموسيقى الإلكترونية، منها أغانيات "يازريف الطول" و"رمان".



