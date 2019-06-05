شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينعى شهداء كمين العريش: عاشوا رجالا وماتوا أبطالا صامدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد حلمى، شهداء كمين مدينة العريش بشمال سيناء بعد تعرضه لهجوم إرهابى راح ضحيته، ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، سجلوا أسماؤهم بأحرف من نور فى قوائم الشرف بعد استشهادهم.

وعلق حلمى من خلال نشره لصورة الضابط الشهيد عمر القاضى، "مع تكبيرات العيد استشهد عمر القاضي ومن معه من افراد الكمين .. عاشوا رجالا وماتوا ابطالا صامدين.. يارب صبر اهاليهم والهمهم الصبر والسلون.. امين"

Advertisements





يواصل أحمد حلمى تصوير فيلمه الجديد "خيال مآتة"، ويجسد شخصية مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة الفيلم، النجوم منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.