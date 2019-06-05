فوربس تعلن: ريهانا المطربة الأثرى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الفنانة ريهانا هي أثرى مغنية في العالم، إذ تبلغ ثروتها 600 مليون دولار.
وأوضحت المجلة أن الجزء الأكبر من ثروتها من بيع ألبوماتها وحفلاتها الغنائية حول العالم.
ولفتت المجلة إلى أن ثروة ريهانا تخطت ثروة مادونا، التي بلغت 570 مليونا، وسيلين ديون، التي وصلت لـ450 مليونا، أما بيونسيه فهي تمتلك 400 مليون.
واستأجرت ريهانا البالغة من العمر 31 عاما، جزيرة من جزر osea، بـ20 ألف يورو في اليوم الواحد، من أجل تسجيل ألبومها الجديد.
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