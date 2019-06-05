صور| ريهانا تستأجر​ جزيرة بـ20 ألف يورو يوميًا لتسجيل ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت صحيفة "ذا ميرور"، إن المغنية ريهانا تقضي وقتها الآن في إحدى الجزر الداخلية على البحر الكاريبي.

وأضافت الصحيفة أنها اختارت هذه الجزيرة، بهدف الانتهاء من تسجيل أغاني الألبوم الجديد، مشيرة إلى أن ريهانا دعت عائلتها لقضاء الوقت معها على الجزيرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ريهانا استأجرت جزيرة بالكامل، وتبلغ مساحتها 380 فدانا، بإيجار 20 ألف يورو في اليوم الواحد.

يذكر أن مجلة فوربس الأمريكية أعلنت اليوم أن الفنانة ريهانا (31 عاماً)، تعدّ أثرى مغنية في العالم، بثروة تبلغ 600 مليون دولار، يتأتى جزؤها الأكبر من الجولات الفنية ومبيعات الألبومات.