بعد تعرضها لوعكة صحية.. شيرين لهيفاء وهبي: "مش متعودة على غيابك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي خلال الأيام الماضية، لوعكة صحية أدت عن عدم مشاركتها في أي أعمال فنية أو ظهور إعلامي.

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن توجه رسالة لهيفاء، عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك، وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبداً عن الناس اللي بيحبوكي".

Advertisements

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت أمس عبر حسابها بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "عيد مبارك، وينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".