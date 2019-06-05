كارول سماحة مع ابنتها: "عيد سعيد من صغيرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة كارول سماحة صورة تجمعها بابنتها "تالا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت كارول على الصورة بقولها: "عيد سعيد مني ومن صغيرتي". يذكر أن كارول أحيت مؤخرًا حفلا غنائيا بقاعة المنارة في التجمع الخامس، جمعها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال تقنية "الهولوجرام"، وأثار الحفل جدلا كبيرا.

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