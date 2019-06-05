الموزع أحمد إبراهيم ينشر صورة رفقة أولاده: "حب حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الموزع أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بطفليه من زوجته الأولى. وعلق إبراهيم على الصورة، خلال احتفاله معهما بمناسبة عيد الفطر قائلًا: "حب حياتي". يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم تزوج من الفنانة أنغام في فبراير الماضي، ما دفع زوجته الأولى إلى رفع قضية طلاق بدافع الضرر.

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