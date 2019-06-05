"شقيقتها فنانة.. وعش المجانين أبرز أعمالها".. من الفنانة ناهد حسين التي رحلت أمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: رحلت الفنانة ناهد حسين، مساء أمس في هدوء تام ودفنت بمدافن العائلة في البساتين، صباح اليوم. ونرصد لكم في هذه السطور أبرز المعلومات عنها. - تخرجت في معهد الفنون المسرحية في نهاية السبعينيات. - شقيقة الفنانة رجاء حسين. - آخر أعمالها كانت مسلسل "يوميات ونيس 2". Advertisements - قدمت العديد من المسرحيات منها "افتح المحضر، تلاعبني ألاعبك، هات وخد، عازب و3 عوانس". - تعتبر أشهر أعمالها مشاركتها في مسرحية عش المجانين. - قدمت دور لوزة في فيلم قضية عم أحمد مع الفنان فريد شوقي. - أعمالها الفنية ليست كثيرة إذ قدمت قرابة 25 عملا بين المسرح والتليفزيون. - أوصت بعدم إقامة عزاء بعد رحيلها.

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