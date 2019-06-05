شاهد.. شاروخان يحتفل بعيد الفطر على طريقته الخاصة

احتفل النجم العالمي شاروخان بعيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة، حيث طرح فيديو وسط جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "شكراً لكم جميعاً لقضاء العيد معي..بارك الله فيكم جميعاً مع الصحة و السعادة". لكم جميعاً لقضاء العيد معي..بارك الله فيكم جميعاً مع الصحة و السعادة". يذكر أن الفنان العالمي شاروخان بدأ في تصوير الجزء Advertisements الثالث من سلسلة أفلام "دون"، و من المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض في عيد الفطر من عام 2020، و هو من تأليف و إخراج فرحان أخطر، و بطولة كل من بومان إيراني، كونال كابور.

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