أحمد حلمي ينعي شهداء حادث شمال سيناء الإرهابى

نعى النجم أحمد حلمي شهداء الوطن الذين لقوا حتفهم فجر اليوم، إثر هجوم إرهابى خسيس في كمين أمني جنوب مدينة العريش بسيناء.

ونشر صورة النقيب الشهيد عمر القاضي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها كاتباً: "مع تكبيرات العيد استشهد عمر القاضي ومن

معه من أفراد الكمين .. عاشوا رجالا وماتوا أبطالا صامدين.. يارب صبر أهاليهم وألهمهم الصبر والسلون..آمين".

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يذكر أن الفنان أحمد حلمي شارك سابقاً في فيلم "لف ودوران"، و هو من تأليف منة فوزي، و إخراج خالد مرعي، و بطولة كل من دنيا

سمير غانم، بيومي فؤاد، ميمي جمال، صابرين، جميلة عوض، أنعام سالوسة.