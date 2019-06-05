جفرا يونس بدأت راقصة باليه وتانغو.. وإتُهمت بخدش الحياء في هذا المشهدحسناً فعل حسام حبيب ولم يتدخل...

ميرنا وليد - بيروت - ممثلة سورية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، بدأت التمثيل وهي صغيرة وذلك بمشاركتها في دور بطولة بمسلسل "الجمل" والذي حصلت عنه على درع التميز والإبداع وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كان ذلك عام 1999.

لعبت ​جفرا يونس​ أول أدوارها التلفزيونية بعمر الثماني سنوات في مسلسل "الجمل" كما ذكرنا، وهو من تأليف أحمد حامد وإخراج خلدون المالح سنة 1998، ثم غابت الممثلة الطفلة بعدها لسنوات، إلى أن درست التمثيل وتخرجت من المعهد العالي في عام 2012.

وقد نشأت جفرا يونس في بيت كان بمثابة صالون أدبي وثقافي وفني، نهلت منه الكثير وكان حافزاً لها على متابعة دراستها ودخولها عالم التمثيل، فجدها المفكر ورئيس اتحاد المخترعين العرب الراحل عبد الله الأحمد، ووالدتها صاحبة دار جفرا للنشر، ووالدها دكتور في الهندسة الكهربائية.

بدأت راقصة باليه و15 عملاً في السينما والدراما

بدأت جفرا يونس راقصة باليه في عمر الثلاث سنوات، ثم شاركت في مسلسل "الجمل" بشخصية "نجمة" في الثامنة بمحض الصدفة، ثم درست التانغو لسنتين، ومع ازدياد ضغوط العمل في التمثيل، توقفت أيضاً عن رقص التانغو.

في رصيدها 15 عملاً فنياً بين السينما والدراما، ومن أهم مسلسلاتها "ياسمين عتيق" عام 2013 و"دامسكو" و"العراب نادي الشرق" عام 2015 و"​الندم​" و"​العراب تحت الحزام​" عام 2016 و"أوركيديا" عام 2017 و"​دقيقة صمت​" عام 2019.

ومن مشاركاتها السينمائية فيلم "طريق النحل" عام 2018، و"حرائق البنفسج" عام 2012.

الدور الجريء

قدمت جفرا يونس في مسلسل "الندم" مشهداً وصف بأنه جريء، وقد استغربت الانتقادات التي طالت هذا المشهد قائلة إن المشهد إنساني بحت، ولا يحمل أي طابع جنسي ولا توجد فيه أية لقطة خادشة للحياء.

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لكن الدور الجريء بالنسبة لجفرا يونس هو الدور الصعب والمعقد، والذي يحتاج إلى ممثل قوي ليؤديه، وما من دور يحتاج إلى الطاقة والتفكير والبحث إلا ويكون جريئاً، وليس شرطاً أن يحتوي على أية مشاهد جريئة، وحرام أن تبقى عقولنا متحجرة وأسيرة تلك المواضيع.

لماذا كان هذا الهجوم العنيف على هذا المشهد، مقارنةً بما يُقدم عربياً؟ أجابت جفرا يونس في أحد لقاءاتها: "لا أدري، خاصة أن ما تتضمنه المسلسلات العربية اليوم من مشاهد جريئة، لا يقارن بما تم تقديمه في هذا المشهد في المسلسل، ويجب أن يفصل الناس بين واقع الممثل والدور الذي يؤديه، فشخصيتي الحقيقية تختلف عن الشخصيات التي أقدّمها، وهذه مشكلة يعانيها مجتمعنا، فالجمهور ينظر إلى الفنان وفق الدور الذي يلعبه، ومن خلال دوري في "الندم"، كنت أُسلط الضوء على شخصية موجودة في مجتمعنا، فالدور كان جميلاً ومكتوباً باحترافية، ولم أفكر أبداً في هذا المشهد، وكل اهتمامي كان منصباً على الشخصية وتقديمها كما يجب. أصبحنا اليوم بحاجة لأن نكون صريحين مع أنفسنا ونرى الأشياء على حقيقتها... وكفانا تجميلاً للواقع".

معلومات قد لا تعرفونها عن جفرا يونس

نالت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الروائي القصير "المخاض"، في مهرجان نيودلهي بالهند.

جفرا هو اسم قديم جداً، ويعني الأرض الخصبة، وكان يرمز إلى المقاومة في فلسطين.

أكدت أن التجميل المبالغ به والاهتمام بالمظهر في الدراما ظاهرة مؤقتة، مبدية تفاؤلها بزوالها لذكاء المشاهد.

عندما قدّمت جفرا يونس أول أدوراها غابت عن مدرستها لمدة شهر، وإستطاعت أن تتفوق في العام نفسه.

عندما شاركت في مسلسل «عشتار» كانت لا تزال حينها على مقاعد الدراسة، ولعبت دور الأخت الصغرى للفنانة أمل عرفة.

فنانون كثر تعتبرهم مثلها الأعلى في الفن، أبرزهم منى واصف وسمر سامي وبسام كوسا وأحمد الأحمد.

أكدت جفرا يونس أن تواجدها في مسلسل "العراب – نادي الشرق" وسط ممثلين لديهم خبرة كبيرة، أمر مشجع كثيراً بالنسبة لها.