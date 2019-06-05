حسناً فعل حسام حبيب ولم يتدخل بالخلاف بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان المصري ​حسام حبيب​ بدبلوماسية عالية تجنب الدخول على خط الخلاف بين زوجته الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ والفنان المصري ​عمرو دياب​، الذي بدأ منذ عامين تقريباً على أثر تصريحات شيرين عبد الوهاب حينها والتي فهم منها أنها تعمدت الإساءة لدياب.

حبيب وفي أحد الحوارت التلفزيونية معه مؤخراً نجح بإختيار كلماته بعناية تجاه هذا الموضوع الحساس عندما سُئل عنه، حيث شدد على ان شيرين لم تقصد إهانة دياب بل هناك من "نفخ في النار" ليشعل الخلاف بينهما، وشدد على أنه لن ينجر ليكون طرفاً مع أحد ضد الأخر، مؤكداً أنه يتجنب الدخول في هذا الخلاف، وقال بدبلوماسية: "لم أتدخل في الأزمة بين عمرو دياب وشيرين، لأني لن أستطيع أن أجلس أمام الهضبة، وأسمعه يقول لي زوجتك مخطئة، وهي كذلك".

فعلاً يستحق حسام حبيب التنويه على موقفه وحنكته بالتعامل مع هكذا موضوع حساس.