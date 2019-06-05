جورج كلوني وأنجلينا جولي ومحمود الجندي وغيرهم أعلنوا إلحادهم.. فما هي الأسباب وهل تراجع أحدهم؟

ميرنا وليد - بيروت - كثرت ظاهرة ​الإلحاد​ في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وإنتشرت بشكل أوسع بين مشاهير العالم، الذين لم تكن لديهم مشكلة أبداً في الاعتراف بالموضوع.

الإلحاد بمفهومه الأكبر هو اعتراف المرء بعدم وجود اله يؤمن به، أما بمعناه المتفرع هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بعض المآخذ على موضوع الإيمان، فاختاروا تجنبه أو الابتعاد عنه وهنالك العديد من النجوم الذين إعترفوا علناً بأنهم ملحدون، وأبرزهم:

​دانيال رادكليف​ ملحد ولكن

أعلن نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر" دانيال رادكليف خلال مقابلة أجراها عام 2009، أنه ملحد متطرف عندما يبدأ الدين بالتأثير على التشريع وعلى القوانين، وعندما يتدخل رجال الدين بالفرد، إلا أنه في الوقت عينه يقول إنه ليس من هؤلاء الأشخاص الذين يبشرون بالإلحاد، ويدعون الناس للابتعاد عن دينهم.

وجود الله ليس ضرورياً لـ ​أنجلينا جولي​ و براد بيت

إعترفت النجمة أنجلينا جولي أنه بالنسبة لها ليس من الضروري وجود الله، بإشارة منها انها ملحدة بشكل كبير، فيما أعلن زوجها السابق النجم براد بيت أنه ملحد 100% بسبب تربيته المسيحية الصارمة والمتشددة، خصوصاً أن والده كان قاسياً جداً وصارماً.

​جاك نيكلسون​ ملحد ويحسد المؤمن

يعترف النجم جاك نيكلسون بأنه ملحد، ولكنه في الوقت عينه يحسد كل شخص مؤمن وتجاه كل شخص يمتلك ايماناً بوجود الله عكسه هو. أما نجم لعبة التنس الإسباني رافاييل نادال يقول إنه من الصعب عليه الإعتراف "أنه لا يؤمن بالله ، لكنه يحب ان يعرف إذا كان الله موجودا".

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أوسم ممثلي هوليوود هم ملحدون أيضاً

يقول النجم ​أنطونيو بانديراس​ أنه هو وأولاده ملحدون، كما أن الممثلة جودي فوستر تساءلت كيف يمكن لأحد أن يؤمن بالله، عندما لا يكون هنالك أي دليل على الإطلاق يمكن رؤيته، أما النجم ​جوني ديب​ قال إنه يؤمن بأولاده فقط، لكن عندما يتعلق الأمر بالدين فهو ليس من إختصاصه.

أما النجم ​جورج كلوني​ إعترف أنه لا يؤمن بوجود الجنة والجحيم، ولا يعلم إن كان يؤمن وان كل الذي يهمه هو التركيز على عيش حياته. زاك أفرون صرح أنه تربى في عائلة ملحدة فلم يمارس العادات الدينية أبداً كما هو حال الممثلة البريطانية روز بايرن التي تقول إنها تربت من دون وجود الدين في حياتها.

ل​بروس ويليس​ نظرة علمية للموضوع

اعترف النجم بروس ويليس أنه بعيد عن الدين، وتحدّث عن الموضوع بشكل علمي، فقال إنه يظن أن الأديان سوف تنتهي، أما الممثل الكوميدي جاك بلاك قال إنه ملحد نوعاً ما .

ومن هم النجوم العرب الملحدون؟

قد تتفاجأون أن هناك فنانين عرب أعلنوا بطريقة أو بأخرى إلحادهم، فمن هم؟

اعترف الممثل المصري الكبير ​محمود الجندي​ ، أنه كان قد أعلن إلحاده سابقاً وعدم إيمانه بالله، إلا أنه تراجع عن تصريحه، وأعلن أنه عاد الى إيمانه بعد أن اندلع حريق مأساوي في بيته أدى الى وفاة زوجته.

اما الفنانة المصرية ​دنيا مسعود​ حصلت على وشم يقول: " خصومة قلبي مع الله"، وأثارت وقتها جدلاً واسعاً إذ اعتبرت الأكثرية أنها أهانت المؤمنين حتى لو لم تكن هي مؤمنة، وترددت أخبار عن أنها أعلنت إلحادها إلا أن الموضوع أصبح أكيداً، بعد أن كتبت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن إنتمائها للـ"Atheist" أي ملحدة، ولا تعترف بوجود الله.

من جهته أعلن المؤلف الجزائري ​رشيد بوجدرة​ خلال احدى المقابلات التلفزيونية إلحاده بشكل نهائي، وعدم إيمانه بأية ديانة، وقال بوجدرة إن هذا الموضوع مسألة شخصية وأشار إلى أن معظم أصدقائه ملحدون.