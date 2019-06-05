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ميرنا وليد - بيروت - عادل سرحان مخرج لبناني من الطراز الرفيع يملك ما يكفي من الإبداع الذي مكنه من التعامل مع أبرز نجوم لبنان والعالم العربي في أهم أعمالهم الغنائية والتي ساهمت في إنتشاره ونجاحه.
لم تدر كاميراته فقط في إطار الكليبات، بل تعدتها إلى السينما والتي لم تقل فيها إبداعاته، بل أوصلته إلى العالمية، حيث يعمل منذ فترة على فيلم سينمائي عالمي من إنتاج أميركي.
مقابلة حصرية أجريناها مع المخرج عادل سرحان، تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، بينها رأيه بالأعمال الدرامية التي عرضت خلال الموسم الرمضاني من وجة نظره كمخرج، إضافة إلى الثنائية التي يفضل جمعها في مسلسل من إخراجه وماذا عن فيلمه العالمي الجديد؟
تابعوا التفاصيل في الفيديو المرفق في هذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-عادل سرحان:قصة الممثل اللبناني والسوري هي تفاصيل "غبية" وأحضر لمسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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