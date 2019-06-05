خاص الفن - يزن السيد :أعدنا التألق الى الدراما السوريةخاص الفن- احمد بدير: الصعيدي في "حكايتي" ليس...

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري ​يزن السيد​ أن بعض الصحفيين يهتمون بحياته الشخصية أكثر مما يلتفتون الى فنه، مشيراً إلى أنه يتميز بقلب طيب ويقول للمسيئين "سامحكم الله وللمحبين شكراً لكم".

وقال في حديث خاص لموقع "الفن": "بعض الممثلين يظنون أن لهم يد ثالثة أو قدم رابعة، فيتكبرون على الصحافة، وهو أمر خاطئ، أما أنا فأقابل اهتمام الصحافة باهتمام مماثل وربما أكبر، ولا أصد أي صحفي مهما كانت الظروف".

وفي حديثه عن مسلسل "حرملك" الذي يشارك في بطولته، أكد أن هذا العمل حصد عشرات ملايين المشاهدين ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، مضيفاً: قدمنا عملاً مهماً، وأعدنا التألق الى الدراما السورية، وطبعاً المسلسلات السورية عادت بقوة إن كان عبر "حرملك" أو غيره من الأعمال، فالدراما السورية كانت الأهم وكانت تصل إلى كل العالم وستعود إن شاء الله".