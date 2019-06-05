ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري أحمد بدير أنه لا يوجد أي شبه بين شخصية سليمان الصاهر التي جسّدها في مسلسل "حكايتي" مع الممثلة ​ياسمين صبري​ في رمضان الماضي والشخصية الصعيدية التي قدمها مؤخراً في مسلسل "البيت الكبير" مع ​المخرج محمد النقلي​ بمشاركة ​سوسن بدر​ ولوسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- احمد بدير: الصعيدي في "حكايتي" ليس له علاقة بـ "البيت الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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