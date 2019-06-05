عباس شاهين لـ الفن :فيلمي الرقم واحد بين الأفلام المعروضة

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل ​عباس شاهين​ لموقع "الفن" أن أصداء فيلمه "ساعة ونص وخمسة" الذي يعرض منذ شهرين ويستمر عرضه جيدة جدا وهو الرقم واحد بين الافلام المعروضة.

وتابع أن الفيلم حقق ٤٥ الف مشاهد وبالطبع قل الاقبال على الفيلم خلال شهر رمضان المبارك الا انه في العيد بالتأكيد سيرتفع الرقم المذكور الذي حققه العمل منذ بداية عرضه حتى نهاية رمضان.

واضاف عباس ان ما يميز هذا الجزء من العمل عن الذي سبقه "ساعة ونص" هو الضخامة في الانتاج والقصة تتضمن شخصيات أكثر ومواقف اكثر ورغم انه تكملة للجزء الأول إلا انه من لم يحضر الجزء الأول يمكنه أن يفهم الجزء الثاني.

واشاد عباس بدور المنتج والمخرج نديم مهنا في العمل حيث انه عمل بدقة على تفاصيل كل لقطة في الفيلم، كما اشاد بكل الممثلين في الفيلم معتبرا ان جميعهم ابطال وهم تاتيانا مرعب، ختام اللحام، أليكو داوود، نهلا داوود، جورج دياب، سلطان ديب، عاطف العلم، وداد جبور، جمال حمدان، غازاروس ألتونيان، مارسيل جبور، شادي ريشا، سابين خالد وإيلي سابا.

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وتوقف عباس عند ذكر كاتبة الفيلم كلوديا مرشليان التي كتبت الفيلم بشكل متناسب مع شخصية عباس.

من ناحية اخرى يستمر عباس في مسرحيته عباس شاهين شو وما زال في مرحلة المفاوضات على تقديم مسرحيته في مهرجانات في لبنان وفي اوروبا واميركا وكندا.

وقال عباس ان المسرحية تشاركه فيها زوجته زينب زهر الذين التي تغني برفقته وتتضمن المسرحية مواقف كوميدية وفرقة موسيقية مؤلفة من اهم الموسيقيين في لبنان بقيادة ريان الهبر.